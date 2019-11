LEGGI ANCHE

Lungo comunicato dei gruppi delladello stadio San Paolo che hanno comunicato al resto dello stadio e all'opinione pubblica prima del match dicontro il Salisburgo la loro volontà di non presenziare alle prossime gare dela causa delle sanzioni provenienti dalle nuove normative che stanno tartassando i napoletani. Lo sciopero del tifo partirà già da sabato contro il Genoa.«I gruppi dellavi scrivono con la speranza che questo non sia un addio ma un arrivederci alla nostra gradinata. Con la scusa del regolamento d'uso dopo anni ci stanno multando se sventoliamo una bandiera con il piede appoggiato alla balaustra o, peggio ancora, diffidando se col megafono cerchiamo di coordinare il tifo della Curva che ha fatto innamorare tanti bambini di questa maglia anche più dei risultati sportivi. Sacrificare una vita per la nostra passione ed essere ripagati in questo modo è a dir poco assurdo [...] Siamo costretti dalla partita cola fermarci affinché prevalga il buonsenso e ci consentano di vivere la Curva come piace a noi, con le bandiere, i cori, l'aggregazione senza la quale non ha senso proseguire il nostro percorso».