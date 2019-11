LEGGI ANCHE

Dopo le sette reti incassate all'andate, altre cinque da portare sul groppone. Il Napoli Primavera cade anche in casa contro ilnel quarto turno die saluta la competizione, matematicamente impossibilitati a raggiungere ormai il turno successivo.Austriaci subito forte e in vantaggio col gol di Seiwald, la squadra Red Bull chiude il primo tempo sul 3-0 grazie ai gol di Phelipe e Affengruber. Nella ripresa lo squillo del solito- aggregato dalla prima squadra - ma non basta perché Sucic ha già siglato il poker. Poi nel finale c'è il 5-1 di Sesko che fissa il punteggio finale sul 5-1.