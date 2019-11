LEGGI ANCHE

È il più beccato dalla critica, non sicuramente ai suoi livelli in questa prima parte della stagione e anche a Roma ha sbagliato troppo, secondo gli standard a cui aveva abituato il tifo napoletano. Kalidou Koulibaly prova a dare la sveglia, il centrale azzurro sa bene che i miglioramenti del suipassano inevitabilmente dai miglioramenti della difesa.. Martedì tutti uniti per i tre punti» ha scritto Kalidou che vuole essere in campo domani sera al San Paolo contro il, già battuto all'andata. Una partita fondamentale per il Napoli che vuole aggiudicarsi una vittoria ed il passaggio al turno successivo.