Alla vigilia della gara contro il Napoli, l'allenatore del Salisburgo Marsch ha presentato la sfida: «Abbiamo bisogno di punti, ma noi abbiamo sicurezza in noi stessi. Abbiamo attaccanti molto esplosivi e tanti talenti. Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Sappiamo che giochiamo in uno stadio importante e faremo il nostro meglio. Szobolszlai è fondamentale per noi: abbiamo sentito la sua mancanza all'andata. MIlik non ha giocato all'andata, ma loro fanno tante rotazioni: Mertens ha giocato molto bene a Salisburgo. Haaland è un giocatore speciale, ci fa piacere che faccia parte del nostro gruppo, mi aspetto faccia una grande partita. A rendere una squadra buona è lo spirito di gruppo e noi abbiamo un bel mix di giovani e giocatori più esperti». Ultimo aggiornamento: 18:48