Contro la Samp l'ultima partita della stagione: il Napoli punta alla 14esima vittoria interna e ad arrivare a 45 punti totali casalinghi che rappresenterebbero un altro primato di questo campionato trionfale. Ultimo appuntamento per gli azzurri quello in programma domani al "Maradona": salterà infatti la tournèè della prossima settimana in Corea del Sud (si attende solo l'ufficialità).

Spalletti nella sua partita d'addio sulla panchina del Napoli avrà nuovamente a disposizione Mario Rui che dovrebbe partire titolare da terzino sinistro nel match di domani contro la Sampdoria: in dubbio Olivera (ieri il terzino uruguaiano ha svolto lavoro personalizzato sul campo dopo il trama contusivo riportato nell'allenamento di giovedì a Castel Volturno), indisponibili Politano, Lozano e lo squalificato Kim (che ha vinto il premio della Lega serie A come migliore difensore del campionato).

Osimhen che ha vinto il premio di miglior attaccante del campionato della Lega serie A, andrà ancora a caccia di gol: il capocannoniere vuole allungare ancora in testa alla classifica dei bomber e migliorare ulteriormente il bottino di trenta gol stagionali.

Stagione che proseguirà per i nazionali, a cominciare dagli azzurri di Mancini convocati per la final four di Nations League (il 15 giugno in programma il match contro la Spagna): il capitano del Napoli Di Lorenzo, che domani pomeriggio contro la Sampdoria raggiugerà la presenza numero 47 in stagione (37 in campionato e dieci in Champions League) e il portiere Meret e l'attaccante Raspadori. Doppia convocazione per Kvaratskhelia (votato migliore giocatore del campionato, il premio della Lega serie A gli verrà consegnato domani prima di Napoli-Samp) che è stato chiamato dalla nazionale maggiore della Georgia per le due partite di Nations League, i1 17 giugno a Cipro e il 20 in Scozia ed è stato inserito nella lista dei 40 preconvocati per l'Europeo under 21 che si disputeranno dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia.

Se Kvicha dovesse essere confermato nella lista definitiva dei convocati e dovesse andare avanti con l'under 21 nella manifestazione potrebbe saltare parte del ritiro a Dimaro.