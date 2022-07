Il Napoli saluta anche Cioffi: l'attaccante in prestito in Serie C

Altra uscita in casa Napoli, Giuntoli cede in Serie C Antonio Cioffi, attaccante classe 2002 che ha giocato nell'ultima stagione in Primavera ma che ha già esordito anche in campionato con la prima squadra azzurra nella stagione 2020/21. L'attaccante, prodotto del vivaio napoletano, si trasferirà al Pontedera per un anno e ha salutato i fan attraverso i canali social: « Dopo 11 anni mi allontano per la prima volta da Napoli, ma è solo un arrivederci!».