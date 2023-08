Napoli saluta Obaretin: va in prestito in Serie C

Dopo un'estate di lavoro con la prima squadra, Nosa Obaretin è pronto a lasciare Napoli almeno in prestito.

Il calciatore azzurro, come riportato da Sky Sport, potrà andare a giocare con continuità al Trento in Serie C, la prima occasione tra i pro e lontano dall'azzurro.

Lp scorso anno, Obaretin è stato impegnato con la Primavera del Napoli guidata da Frustalupi, durante tutta l'estate è stato un punto di riferimento per Rudi Garcia tra Dimaro e Castel di Sangro. Ora l'occasione in prestito prima di far ritorno alla base.