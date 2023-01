Napoli, la Samp blocca Contini: il motivo dello standby

Sembra complicarsi il ritorno a Napoli di Nikita Contini, portiere cresciuto nelle giovanili azzurre e attualmente in prestito alla Sampdoria. La motivazione è proprio da addurre al club blucerchiato: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, nelle ultime ore si è complicata la pista che avrebbe dovuto portare a Genova Igor Vekic, portiere sloveno del Pacos Ferreira che il club ligure avrebbe portato a Stankovic proprio in sostituzione di Contini.

Con la trattativa per Vekic praticamente saltata, si blocca anche quella per il ritorno di Contini a Napoli: il club di De Laurentiis - che ieri ha ufficializzato lo scambio di prestiti tra Bereszynski e Zanoli con la Sampdoria - avrebbe voluto provare a chiudere in queste ore anche per il portiere (oggi si sfideranno in campo a Marassi alle 18), ma sembrano allungarsi ora i tempi per la definizione della trattativa che comunque riporterà Contini in azzurro.