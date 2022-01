Napoli-Samp, Koulibaly fa il tifoso: segue gli azzurri in quarantena

Anche a distanza, nonostante tutto. Kalidou Koulibaly non è in campo ma veste i panni del tifoso azzurro dal suo esilio dorato in Camerun. Il difensore senegalese risultato ieri positivo al covid è in quarantena nel ritiro della nazionale e segue Napoli-Sampdoria a distanza. Prima il post su Instagram, poi i messaggi d'amore ai compagni di squadra dopo il gol del vantaggio azzurro di Petagna.

