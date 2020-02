LEGGI ANCHE

«Sono molto contento perchè abbiamo approcciato molto bene segnando due reti, dopo abbiamo subito gol e abbiamo avuto difficoltà». Arek Milik ritrova il gol e si riprende il Napoli. «Siamo usciti da un momento brutto, dobbiamo rimanere coi piedi a terra, speriamo di continuare con queste vittorie. Dobbiamo portare a casa anche la prossima partita».«Se il gol aiuta nella vittoria è meglio. Abbiamo avuto qualche difficoltà in trasferta, ma ora stiamo crescendo», ha aggiunto in mixed. «Il cambio dal 4-4-2 a 4-3-3 ci ha fatto faticare, ora sappiamo cosa fare. Partita dopo partita creeremo più palle, gol. Sono molto contento per il gol di Demme, sta facendo molto bene. Speriamo che continuino così».