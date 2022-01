Napoli-Sampdoria 1-0, Petagna-gol fa tornare i tre punti al Maradona

Anche al Maradona si torna a sorridere. Dopo le tre sconfitte di fine 2021, il Napoli ritrova la vittoria in una partita senza particolari sofferenze. La Sampdoria, infatti, ci prova poco e tira ancora meno. Gli azzurri, invece, sono decisi, mentalizzati su una vittoria che Spalletti (rientrato last minute da Covid) voleva fortemente dopo il bel pareggio dello Stadium contro la Juventus.

Per battere la Sampdoria non basta una capocciata di Juan Jesus su assist delizioso di Politano, perché il Var richiama l'arbitro Di Bello per segnalare un'unghia del brasiliano in fuorigioco. A questo punto, però, ci pensa Petagna, il bomber che deve sentire il fiato sul collo del ritorno di Osimhen e che con una rovesciata acrobatica segna il gol dei tre punti.

Praticamente la partita finisce qui. Perché i tentativi di rientrare in partita da parte della Sampdoria sono timidissimi e il Napoli ha in pieno controllo il gioco. Primossi ancora una volta a pieni voti i due centrali "di riserva" (Rrahmani-Juan Jesus), così come promosso è anche Ghoulam, che agli oltre 90 minuti di giovedì a Torino ne aggiungi altri 80 di corsa e intensità. Al suo posto, nel finale, entra Tuanzebe, che fa il suo esordio assoluto con la maglia del Napoli e che dovrà rivelarsi un importante innesto per il prosieguo della stagione.

Le formazioni

Napoli (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam, Demme Lobotka, Elmas, Petagna, Insigne, Mertens.

Sampdoria (4-4-2) Audero, Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello, Ciervo, Ekdal, Askildsen, Thorsby, Quagliarella, Gabbiadini.