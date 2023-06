Napoli-Sampdoria 2-0: l'ultima vittoria della magica stagione scudetto

Il Napoli chiude con una vittoria la stagione magica dello scudetto: gol di Osimhen su rigore e raddoppio di Simeone, autore di un gol fantastico che poi nell'esultanza mostra e bacia la maglia numero 10 di Maradona.

L'ultimo abbraccio agli azzurri che con questi tre punti chiudono il campionato a quota 90. Napoli che chiude in dieci per l'infortunio di Gaetano nel finale di partita, il giovane centrocampista che con un gran tiro aveva impegnato Turk, il portiere della Sampdoria. Ovazione per Quagliarella, l'attaccante stabiese della Sampdoria che ha chiuso la carriera al Maradona.

Primo tempo si chiude sullo 0-0 e con poche emozioni, poi nella ripresa gli azzurri aumentano il ritmo e riescono a spuntarla. Non solo i due gol ma anche altre opportunità, come il tiro insidioissimo di Angussa respinto sulla linea dal portiere della Samp.

Per il Napoli è la quattordicesima vittoria casalinga per un totale di 45 punti casalinghi, un altro record della squadra di Spalletti, tecnico all'ultima partita sulla panchina azzurra.