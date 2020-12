Il Napoli ha battuto la Sampdoria 2-1 in una partita della 11/a giornata, la prima di serie A nello stadio Maradona dopo l'intitolazione ufficiale.

LA PARTITA IN DIRETTA

Gli azzurri ripropongono la maglia in stile argentina in onore di Maradona, il cui volto campeggia in una gigantografia davanti alla curva B. L'effetto è davvero scenografico. Gli uomini di Gattuso (con gli occhiali dopo la problematica alla vista) attaccano in avvio ma quelli di Ranieri l'hanno preparata bene e bloccano i vari tentativi. Thorsby fa tremare gli azzurri al 7' di testa su angolo. Quagliarella, nell'azione successiva, prova la rovesciata spettacolare che va addosso alla difesa. Il Napoli risponde con Zielinski il cui tiro da fuori fa la barba al palo. Eppure è la Samp a segnare; lo fa con Jankto al 20' in contropiede. Bruciato Meret.

Il Napoli fa fatica a rimettersi in piedi. Ci prova Mertens di testa al 35, le altre occasioni sono inconcludenti. Ci riprova Insigne al 44' ma Audero la manda in angolo. Manolas trova un'ottima punizione a tempo quasi scaduto. Insigne batte ma colpisce la barriera. Termina il primo tempo.

Ripresa: entrano Lozano e Petagna per Politano e Fabian, tra i più deludenti della scialba prima frazione. Cambia poco, perché gli azzurri continuano a essere lenti, compassati. Poca personalità, poco gioco di squadra. Occorre un episodio per svoltare. E arriva col pareggio di un pimpante Lozano al 52' di testa su cross di Insigne. Il Var conferma la regolarità della rete. Occorre vincere. Ma per farlo c'è bisogno di un altro Napoli. Insigne ci prova da fuori, a lato. Entrano Rui e Bakayoko per Demme e Ghoulam. Lozano scatenato, colpisce un clamoroso palo: ha ravvivato lui il match. Così gli azzurri dimostrano più voglia, più coraggio. E il vantaggio arriva al 23' con Petagna che la insacca di testa su cross di Lozano. Mertens sfiora il terzo gol in contropiede ma Audero c'è. Entra anche Lobotka per Zielinski. Insigne e Mario Rui ammoniti per un fallo su Ramirez. Nevosismo alle stelle nel finale. Tre i minuti di recupero. Il Napoli stringe i denti e guadagna la vittoria.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Verre, Jankto; Quagliarella. All. Ranieri

