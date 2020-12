Sono molti i miti e le leggende che affollano la storia della letteratura e delle religioni. Tra questi, particolarmente diffusi sono quelli che attribuiscono a personaggi divini o semidivini la capacità di cambiare forma e fattura agli oggetti o alle persone con cui entrano in contatto. Pensiamo a Dafne trasformata in pianta di alloro da Apollo. Alle cocchiette di pane trasformate in spigole da Gesù. Ma soprattutto a colui che riusciva a rendere dorato tutto ciò che toccava: re Mida. Costui, grazie a un dono ricevuto da Dioniso, era in grado di trasformare in oro tutto ciò che gli passava per le mani. Ebbene, a quanto pare lo stesso potere, trasferito in questo caso però non da un dio greco bensì da un allenatore calabrese, Gattuso, è stato donato anche a Lozano. Come spiegare altrimenti, infatti, la capacità del messicano di trasformare na partit e mmerd in una piena e roboante vittoria?

È evidente che deve esserci qualcosa sotto, qualcosa che a noi menti normali e soprattutto a quella di Ancelotti sfuggiva. Qualcosa che Lozano poteva fare ma che solo Gattuso è riuscito a capire. Pur non comprendendosi a vicenda, come candidamente ammesso dal messicano, Gattuso e Lozano appaiono perfettamente in grado di integrarsi, come i meccanismi perfetti di un orologio. Gattuso lo lancia e Lozano esplode, spaccando esattamente a metà una partita che si stava mettendo male. Risveglia Mertens, segna un caparbio gol di testa nonostante fosse stato arravogliato sotto al braccio da un difensore avversario e mette girandosi quasi su se stesso dalla linea di fondo un pallone d'oro sulla testa di Petagna. Non sarà un re proprio come Mida però il tocco miracoloso ce l'ha!

