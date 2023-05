Napoli-Sampdoria, biglietti in vendita dalle 15: curve a 35 euro, curve inferiori a 5 euro

Dopo la grande attesa, finalmente l’appuntamento: tutta Napoli era in attesa dei biglietti di Napoli-Sampdoria - ultima gara dell’anno per gli azzurri di Spalletti, in scena domenica 4 giugno al Maradona alle ore 18.30 -, tagliandi che saranno disponibili da oggi alle ore 15. Diversamente dalle attese, niente prezzi al rialzo per l’ultima davanti al popolo azzurro: 35 euro per le Curve, 70 per i Distinti, in linea con l'andamento stagionale. I settori di Curva Inferiore saranno in vendita a 5 euro per la poca visibilità dell'evento visto il montaggio di maxi schermi che serviranno alla festa post partita.

L'elenco delle tariffe

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Nisida € 100,00

Distinti superiori € 70,00

Curve superiori € 35,00

Curve inferiori € 5,00