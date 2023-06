Napoli-Sampdoria, coreografia spettacolo in Curva nel nome di Parthenope

Un vero e proprio spettacolo quello messo insieme dalle due curve dello stadio Maradona appena prima di Napoli-Sampdoria, partita conclusiva del campionato che regalerà anche agli azzurri definitivamente lo scudetto. La Curva A ha presentato una coreografia con le polaroid della recente storia azzurra: da Gela del 2005 in Serie C fino allo scudetto, passando dalle trasferte europee e quelle in Italia. Con la scritta «Non c’è vittoria senza memoria» a omaggiare la squadra.

Più toccante, invece, l’omaggio della dirimpettaia Curva B: dall’alto è calato un super striscione che raffigurava il Vesuvio, Maradona, il caffé, la sirena Parthenope e le bellezze della città. «La nostra terra, le nostre tradizioni, il nostro tricolore» recita lo striscione azzurro, con la riproduzione di tutti i trofei vinti dalla società, fino al recente scudetto 2023.