Napoli-Sampdoria domenica alle 18.30

C’era da attendere solo l’ufficialità, arrivata in queste ore: Napoli-Sampdoria si giocherà domenica 4 giugno alle ore 18.30. L’ultima partita dell’anno al Maradona, dunque, non andrà nell’orario previsto e anticipato da Aurelio De Laurentiis qualche giorno fa (ma mezz'ora prima), con gli azzurri che solleveranno davanti al pubblico di casa la Coppa dei Campioni d’Italia, il trofeo per la squadra che si aggiudica lo scudetto che tornerà a Napoli dopo 33 anni.

Grande festa prevista per l’ultima dell’anno al Maradona: al termine della gara contro i blucerchiati del napoletano Quagliarella, infatti, ci sarà il party di Fuorigrotta: artisti, cantanti, uno show vero e proprio organizzato dal patron De Laurentiis per salutare il pubblico di Napoli. L’evento sarà in diretta su Rai 2 mentre si alterneranno in città le manifestazioni per celebrare ancora una volta la grande vittoria di questa stagione della squadra di Spalletti, pronto a salutare i tifosi all’ultima partita dell’anno.