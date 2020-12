È finito nell'occhio del ciclone nelle ultime settimane Giovanni Di Lorenzo, il terzino del Napoli che vive in questo periodo forse il primo momento no della sua carriera napoletana. L'azzurro non ha quasi mai tirato il fiato sulla destra - visti anche i problemi covid di Elseid Hysaj nell'ultimo mese - giocandole praticamente tutte nell'ultimo mese.

Il mancato turnover nel suo ruolo ha fatto forse da contrappeso per prestazioni spesso altalenanti, ma dopo la vittoria di ieri contro la Samp Di Lorenzo ha voluto sfogare un po' di amarezza sui social: «Abbracci da gol, abbracci da vittoria, abbracci da rimonta. E un abbraccio anche a quelli che giudicano, forse senza guardare», ha scritto l'azzurro.

