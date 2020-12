Muscoli che cominciano ad affaticarsi ma una corsa che non può fermarsi. È questa la situazione che deve gestire Rino Gattuso alla viglia della sfida contro la Sampdoria, la prima di serie A nello stadio Maradona dopo l'intitolazione ufficiale. Ringhio ne cambia 5 rispetto alla sfida europea con la Real Sociedad.

LA PARTITA IN DIRETTA

Gli azzurri ripropongono la maglia in stile argentina in onore di Maradona, il cui volto campeggia in una gigantografia davanti alla curva B. L'effetto è davvero scenografico. Gli uomini di Gattuso (con gli occhiali dopo la problematica alla vista) attaccano in avvio ma quelli di Ranieri l'hanno preparata bene e bloccano i vari tentativi. Thorsby fa tremare gli azzurri al 7' di testa su angolo. Quagliarella, nell'azione successiva, prova la rovesciata spettacolare che va addosso alla difesa. Il Napoli risponde con Zielinski il cui tiro da fuori fa la barba al palo.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Verre, Jankto; Quagliarella. All. Ranieri

