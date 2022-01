Napoli-Sampdoria live dalle 16.30 In attacco il duo Mertens-Petagna

In un momento di grande ansia, tra ricorsi al Tar e stadi che quasi richiudono, c'è tempo anche per parlare di calcio. Quello vero, quello che il Napoli ha saputo brillantemente interpretare giovedì scorso in casa della Juve, sfiorando in piena emergenza la vittoria. C'è quasi la stessa ridotta pattuglia di uomini in campo contro la Samp di Gabbiadini, che si presenta allo Stadio Maradona dopo aver segnato sei gol di fila, proprio lui che a Napoli raramente inquadrava la porta. Fuori da questa gara resta Zielinski, che si aggiunge alla lista degli azzurri positivi al Covid-19. In attacco per Spalletti che torna in panchina (si è negativizzato) l'inedita coppia titolare Petagna-Mertens.

Le formazioni

Napoli (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam, Demme Lobotka, Elmas, Petagna, Insigne, Mertens.

Sampdoria (4-4-2) Audero, Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello, Ciervo, Ekdal, Askildsen, Thorsby, Quagliarella, Gabbiadini.