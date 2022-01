E' una Samp che non è in emergenza come il Napoli, ma che soffre, come dimostra la sconfitta casalinga con il Cagliari giovedì scorso. Augello è guarito e quindi il Covid, sorprese dell'ultima ora a parte, non provoca defezioni tra i blucerchiati, con il Napoli che invece fa la conta dei positivi. D'Aversa non farà affidamento su Colley, con il suo Gambia in Camerun per la Coppa d'Africa, e l'infortunato Yoshida. Saranno sostituiti da Chabot...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati