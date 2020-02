L'allenatore del Napoli, Rino Gattuso, presenta alla stampa la sfida contro la Sampdoria di domani a Marassi.

«Da quando c’è Ranieri la Sampdoria ha fatto bene. Sa difendersi bene, lascia pochi spazi, e sono preoccupato: affrontiamo un grande allenatore, ho paura possa incartarci, dobbiamo fare attenzione. Per la prima volta ho detto ai miei calciatori di guardare la classifica: portare 3 punti a casa sarebbe importante.

Ci dobbiamo arrivare con voglia e veleno, arrivare a 30 punti sarebbe importante. Sono molto contento del mercato fatto, ho ringraziato tutta la società che mi ha messo a disposizione una squadra competitiva. De Laurentiis mi dice che ho avuto la bicicletta e adesso devo pedalare ma a me piace, sono contento.

Fabián sta male e non sarà convocato, Demme lo valutiamo domani. Koulibaly non è al massimo ma ha dato continuità al lavoro, Maksimovic lo vedremo domani perché è recuperato. Mertens sarà dei nostri, anche Allan ha lavorato molto bene, poi vedremo domani.

Gaucci mi ha aiutato molto da bambino, mi ha fatto crescere. Abbraccio tutta la sua famiglia.

Ho rivisto umiltà con la Juventus, la squadra ha fatto una gara anche di sofferenza. Domani sarà lo stesso, dobbiamo capire che è fondamentale giocare in entrambe le fasi, si deve continuare su questa strada perché non abbiamo risolto i nostri problemi.

Non mi fido ancora delle nostre prestazioni, servono mesi per fidarsi. Ho visto entusiasmo in settimana, ma l’entusiasmo non deve farci sottovalutare le cose

Dovremo essere compatti dietro. So che la squadra ha capito cosa voglio io e cosa chiedo io. In tanti già conoscono il modulo e le richieste, dovranno continuare ogni giorno a mettersi a disposizione. Con Sarri si attaccava più sugli esterni, a noi piace più la via centrale, ma fondamentalmente il gioco è lo stesso.

Per la panchina d’oro voterò Mihajlovic: non per la malattia ma per quanto ha fatto vedere lo scorso anno con il Bologna.

Ci siamo confrontati spesso con la squadra in questi mesi e non si è mai nascosto nessuno. Mi ha colpito la loro voglia di metterci la faccia sempre. Hysaj di nuovo importante? Per me sono tutti importanti, poi se voglio giocare di reparto lui può scrivere un libro sulla difesa a quattro.

Politano si è allenato ieri e oggi dopo l’influenza. È un calciatore forte e che ci può dare una mano, l’anno scorso ha fatto la differenza e mi ha negato la Champions per un punto, spero ora possa fare la differenza anche per noi. Può fare quello che fa Callejon sull’esterno, ha dinamismo e qualità.

L’obiettivo restano i 40 punti, poi vedremo cosa saremo bravi a fare. Oggi abbiamo fatto la prima rifinitura con la squadra al completo, la musica così è diversa: si gioca in 11, ma dobbiamo restare uniti. Poi io farò le mie scelte».

