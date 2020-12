«Lozano santo subito, deve giocare sempre!», è la voce che si alza dal web. Re per una sera al Maradona, con il suo ingresso in campo ha subito cambiato l’andazzo della gara con la Samp, nel primo tempo decisamente più cattiva del Napoli. E mentre i profili social dell'attaccante vengono inondati dall’affetto dei napoletani, c’è chi ricorda: «Avevano ragione i messicani»; «Ci dicevano che sarebbe stato il nuovo Maradona messicano. Questo è impossibile, ma se almeno continuasse così darebbe una bella mano alla squadra». Forse anche le urla di Ringhio dalla panchina sono servite a cambiare qualcosa: «Chucky, Chucky, Chucky», si sente ad ogni gara fra le pause di uno stadio vuoto. Stavolta dunque i cambi del mister hanno davvero fatto la differenza, mettendo a tacere quelli del #GattusoOut: «Super tecnico, riusciremo a fare grandi cose con lui»; «Ecco, finalmente ha trasmesso ciò che serve alla squadra, ossia la mentalità giusta per vincere anche giocando meno bene», sono ora i commenti per Rino.

Anche Petagna infatti, entrato solo all’inizio della ripresa, si è rivelato un vero e proprio asso nella manica: «Che gol il nostro Bulldozer»; «Andrea, continua a farci sognare!», si legge sui social. E c’è anche chi gli fa i complimenti per il nuovo look: «Il taglio di capelli ha portato bene». Ma a portare bene anche la maglia più amata dai tifosi, quella in stile Argentina che ricorda tanto Diego: «Dovete indossarla sempre, ragazzi. Ci dà una marcia in più, si sente qualcosa di magico, si sente un po’ di D10s».

Continua così con tre punti in più il cammino del Napoli, e si accorcia la distanza dalla vetta con il pareggio dei rossoneri, nonostante la partita persa a tavolino e il punto di penalizzazione. I risultati e le statistiche positive vengono condivisi anche sul Twitter ufficiale del club: 26 gol segnati, solo nel 2017-18 e nel 1957-58 il Napoli ha fatto meglio nei primi 11 turni di campionato. E stavolta sul campo ne sono addirittura 10. Ma davanti al tweet i tifosi più scaramantici si ribellano: «Possibile che proprio prima di Inter e Lazio Lombardo se ne deve uscire con ste cose?»​; «Ecco, si chiamano la seccia addosso»; «#eccorne ora ci vogliono!»; «Fate una zona rossa per Lombardo, per favore», commentano in tanti.

Intanto Ciro Mertens fa meno rumore del solito in campo, ma dà comunque il suo grosso contributo: è l’assist man più efficaci della Serie A, ma gli applausi vanno anche a Manolas che tiene salda la difesa con le sue buone letture e gli anticipi tempestivi: «Koulibaly è fortissimo, ma in qualche gara viene meno. E per fortuna oggi ci sei tu a sopperire», gli scrive qualche tifoso.

Il reparto arretrato tutto sommato sta ottenendo ottimi risultati: gli azzurri hanno la miglior difesa considerando le gare giocate sul campo, nonostante qualche critica di troppo degli ultimi tempi. Reparto nel quale si torna a vedere ogni tanto anche Ghoulam, per la gioia dei tifosi: «Grande Faouzi, ti aspettiamo»; «Sta casa aspetta a te, sei nei nostri cuori, torna forte come prima». Ma sotti i post del terzino algerino sono tantissime anche le richieste di aiuto: il cuore d’oro del generosissimo calciatore è ormai diventato noto al pubblico, nonostante la sua riservatezza e il tentativo di nascondere i suoi gesti verso il prossimo. E così l’ex Pallone d’Oro africano resta fra i più amati dai napoletani, malgrado le lunghe assenze dal rettangolo verde: «Tu sei un grande, Napoli ti amerà sempre e sarà con te»; «Brillerai sempre perché sei una grande persona», sono alcune delle dediche per lui.

Ma il cuore passionale dei napoletani sarà destinato a battere forte anche nelle prossime gare: ci saranno sfide importanti prima della pausa natalizia. Con i nerazzurri il prossimo mercoledì in palio 3 punti che potrebbero cambiare la situazione attuale in classifica. E allora fra le richieste a Babbo Natale dei tifosi azzurri ci sono sicuramente i 9 punti, per poter mangiare un panettone più dolce nonostante il duro momento della pandemia. Chissà se Gattuso e i suoi riusciranno ad accontentarli. Ma per molti c’è un solo modo: «Ci vuole la mano de D10s, anche da lassù».

