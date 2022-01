Petagna: darò il mio contributo «La rovesciata? Voglio rivederla»

Il gol decisivo, quello che riporta i tre punti al Maradona. Il Napoli ringrazia Andrea Petagna, bomber per una notte: «Sono contento, dovevamo vincere per forza in casa e dovevamo dare continuità a quanto visto contro la Juventus. Sono felice per il gol ma ancora più per il risultato. Quando non giochi tanto perdi un po' di certezze ma il gol mi ha ridato fiducia e cambia tutto» ha detto a fine gara.

«La rovesciata? mi è venuta d'istinto, soprattutto vale tre punti. Rientrerà osimhen che è un grande calciatore, c'è anche un campione come Mertens ma mi ritaglierò il mio spazio. Tutti e tre insieme daremo il contributo che serve» ha continuato Petagna. «Insigne è importante per noi, ha fatto una scelta di vita ma deve aiutarci a tornare in Champions».