Napoli, riecco Fabian Ruiz! Esordio al Maradona per Tuanzebe

Chi si rivede! Nel Napoli che affronterà la Sampdoria stasera al Maradona torna anche Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo assente per oltre un mese dopo l’infortunio muscolare subìto contro il Sassuolo in campionato. Fabian sostituirà idealmente Zielinski, positivo al covid ieri, con un Napoli che ha ancora tanti problemi numerici all’interno della lista dei convocati. Quattro i giovani della Primavera aggregati da Spalletti alla squadra oggi a Fuorigrotta (Marfella, Vergara, Costanzo, Cioffi), confermata la presenza di Axel Tuanzebe, il difensore inglese arrivato ieri in azzurro dal Manchester United.

LEGGI ANCHE Napoli, Osimhen è negativo! L'azzurro atteso al rientro in città

Questo l’elenco completo:

Ospina, Idasiak, Marfella

Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli

Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Vergara

Cioffi, Insigne, Mertens, Petagna, Politano.