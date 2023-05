Napoli-Samp domenica 4 giugno ma l'orario è ancora da stabilire

Napoli-Sampdoria, ultima partita del campionato scudetto, si giocherà domenica 4 giugno.

L'orario è da stabilire. Lega Serie A e Calcio Napoli, infatti, stanno studiando la soluzione più opportuna per dare modo ai tifosi azzurri residenti in altri continenti di assistere alla partita in tv.

Si giocherà, comunque, nel pomeriggio perché al termine della partita è in programma la premiazione del Napoli campione d'Italia da parte del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e dell'ad, Luigi De Siervo.