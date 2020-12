Napoli-Sampdoria con Fernando Llorente sullo sfondo. L'attaccante spagnolo è nelle idee di Ranieri e Ferrero per i blucerchiati e la gara di domani al Maradona potrebbe essere l'occasione giusta per le due squadre per parlare di mercato.

Llorente era già nelle idee della Sampdoria la scorsa estate ma alla fine è rimasto a Napoli. Secondo Sky, il club azzurro lo venderebbe se si trattasse di un affare definitivo, ma con la proposta di soli 6 mesi dei blucerchiati bisognerà trattare. Il club di Ferrero chiede anche una partecipazione sull'ingaggio a De Laurentiis.

