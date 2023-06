Napoli-Sampdoria, torna Mario Rui: Spalletti col dubbio Olivera

Ultime ore di lavoro a Castel Volturno, con il Napoli di Spalletti che domani si allenerà in rifinitura prima di Napoli-Sampdoria, partita finale di questa stagione che chiuderà il campionato stratosferico degli azzurri. L'allenatore toscano conserva ancora qualche dubbio sulla squadra che scenderà in campo, sempre con ampia gestione della rosa per regalare a tutti la passerella finale.

Come riportato dal club, questa mattina Mario Rui ha svolto l'intera seduta in gruppo insieme con i compagni, una bella notizia in vista di domenica, visto anche che il compagno di ruolo Olivera ha svolto allenamento individuale in campo. Per Spalletti il dubbio sarà sciolto domani. Assente Lozano, Politano ha fatto invece terapia e palestra.