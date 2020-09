Ultimo aggiornamento: 08:00

Napoli-Genoa non è stata solo la prima vittoria interna stagionale per la squadra di Gattuso , ma ha portato con sé anche una preziosa novità. Il, seppur con la pioggia battente di questo strano settembre, ha riaperto le porte ai tifosi dopo tanti mesi di chiusura a causa della pandemia e delle successive regole di prevenzione anti-covid.Tra i mille fortunati che hanno potuto assistere alla giostra del gol contro ila Fuorigrotta anche le wags azzurre, le compagne dei calciatori che sono tornate allo stadio. E sono tornate anche a postare sui social le foto, come fatto da lady Fabian , immortalata in tribuna insieme con le compagne die di Insigne. Presente anche lady, che ha assistito dal vivo all'esordio stagionale del portiere azzurro.