Con la presentazione del libro “Storia del Napoli: una squadra, una città, una fede" di Gigi Di Fiore, firma del Mattino, si aprono sabato 29 luglio (ore 20.30 piazza Sant'Agata) a Sant'Agata sui Due Golfi gli incontri letterari della 22.ma edizione del Premio Salvatore Di Giacomo. C'è un legame forte tra Sant'Agata sui Due Golfi e il Napoli, perché qui, nel 1929, la squadra allenata dal mitico William Garbutt fece il suo primo ritiro precampionato.

Altri tempi, ovviamente. Non c'era la mobilitazione di massa che si è registrata a Dimaro nei giorni scorsi e che si ripeterà a Castel di Sangro, dove gli azzurri di Garcia lavoreranno fino al 12 agosto, L'inglese Garbutt, dopo le esperienze sulle panchine di Genoa e Roma (con una parentesi in Nazionale), arrivò a Napoli per dare la prima impostazione manageriale. E il ritiro precampionato faceva parte del suo progetto tecnico, che durò fino al 1935. Il Napoli andò in ritiro nella Pensione Jaccarino, dalla quale notte tempo si allontavano alcuni giocatori a caccia di avventure galanti. Un tocco di sano romanticismo per spezzare la monotonia di quelle giornate. La famiglia Jaccarino creò anche il campo di allenamento, alle spalle delle stanze, là dove sarebbe sorto uno dei ristoranti più noti al mondo, il Don Alfonso di Alfonso Jaccarino.

Il ritorno a Sant'Agata sui Due Golfi per il cosiddetto romitaggio nel 1948, con Felice Borel detto Farfallino, una delle stelle della Juve che a Napoli si trovò molto bene. La famiglia di albergatori è stata sempre legata al Napoli, anche per i rapporti che esistevano tra il Comandante Achille Lauro e Luigi Jaccarino. Una passione per il calcio trasmessa anche ai più piccoli della famiglia. Vincenzo Gargiulo, nipote di Natalina Jaccarino, ha appena vinto il campionato under 13 con la Roma.