Napoli, l'ex Sarri esalta Giuntoli alla Juve: «E Osimhen non troverà l'azzurro altrove»

«Cristiano Giuntoli è l’uomo giusto per questo periodo storico della Juventus». Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli e oggi alla Lazio, elogia il suo ex direttore sportivo, pronto a sposare il progetto bianconero dopo otto anni di azzurro e lo scudetto appena conquistato. «Hanno bisogno di ricostruire qualcosa. Lui è un fenomeno in queste situazioni e quindi credo sia il momento giusto. Purtroppo per noi altri rimetterà tutto a posto. Non so con che velocità si approccerà, ma so che riuscirà nella ricostruzione conoscendolo».

Un commento anche su Osimhen, al centro di tante voci di mercato. «Rinnovare a Napoli? Non lo so, ciò che so certamente è che quello che ha trovato a Napoli non lo troverà da nessuna parte» ha assicurato Sarri nell'intervista a Sportitalia. «È una città che ti fa sentire importante e ti dà qualcosa di particolare, responsabilità sicuro, ma anche affetto nei confronti tuoi e della squadra. Osimhen farà le sue scelte, ma io so che quello che ha vissuto a Napoli farà fatica a ritrovarlo altrove».