Napoli-Sassuolo 4-0: Osi e Kvara regalano la tredicesima grande vittoria

Il Napoli batte 4-0 il Sassuolo nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Maradonà dalla città partenopea. Per gli azzurri in gol Osimhen con una tripletta al 4', 19' e 77' e Kvaratskhelia al 36'. Gli emiliani chiudono il match in dieci per l'espulsione di Laurienté all'84' per doppia ammonizione. In classifica gli azzurri consolidano il primo posto salendo a quota 32, 6 punti in più del Milan; mentre i neroverdi sono noni a quota 15.

Pronti via e subito Di Lorenzo trova Osimhen che al 4' segna la rete del vantaggio. Al 7' clamorosa traversa di un meraviglioso Mario Rui. Laurienté è il più pericoloso dei suoi e Pinamonti si divora il pari al 15'. Sono però gli azzurri a fare la partita e a tessere buone trame in attacco. E al 19' arriva il raddoppio: gran palla di Kvara per Osi che scaraventa in rete il raddoppio. Pinamonti prova ad accorciare ma è il georgiano azzurro a trovare il 3-0 grazie all'ennesima palla d'oro messa da Mario Rui al 36'. Termina così un primo tempo spettacolare.

Nella ripresa il Napoli attacca ancora ma è Pinamonti ad andare vicino al gol. Entrano Ndombele al posto di Anguissa ed Elmas al posto di Zielu. Meret para su Frattesi che tira di punta. Kvara si fa male in un contrasto al 61'. Entra Raspadori. Deliziosa una punizione dell'ex di turno, esterno della rete. Ma è Osimhen ad andare ancora in gol con lo scavetto al 77': 4-0. Dentro Demme e Zanoli. Rosso per Laurienté per un fallaccio proprio ai danni di Demme. Termina così l'ennesima grande partita degli azzurri.

Le formazioni

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi.