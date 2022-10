Napoli-Sassuolo, Dionisi abbraccia il suo Raspadori: «Che emozione»

«Rispettiamo il Napoli, ma dobbiamo avere un pizzico di presunzione per pensare di andare là, avere le occasioni e ottenere un risultato positivo» dice Alessio Dionisi, allenatore di un Sassuolo che ci tiene a fare lo sgambetto alla squadra di Luciano Spalletti: «Sì, vorremo mettere in difficoltà il Napoli, che ora è quasi ingiocabile e sta ottenendo questi risultati con gioco, idee e organizzazione. Cercheremo di non snaturarci sapendo che dovremo difenderci bene e cercando di sfruttare le occasioni che ci meriteremo».

Una partita trappola per gli azzurri. «Il Napoli calcia tanto, crea tanto, fa tanto possesso, però dobbiamo continuare sulla nostra strada: una fase difensiva individuale in alcune zone del campo perché accettiamo il duello ma allo stesso tempo una fase difensiva di squadra che è cresciuta» ha continuato Dionisi in conferenza «Non mi stupisco di quello che sta facendo Raspadori a Napoli. Non mi sorprende perché è destinato a ottenere grandi cose. Lo saluterò, sarò contento di vederlo, anche lui probabilmente sarà un po' emozionato perché il Sassuolo è stata la sua squadra. La vittoria col Verona è stata una spinta in consapevolezza. Domani dovremo fare una prestazione giusta, dovremo essere bravi perché la palla ce l'abbiamo anche noi, abbiamo la possibilità di mettere in difficoltà il Napoli».