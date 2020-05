LEGGI ANCHE

Uno degli affari più ricercati della prossima estate potrebbe in realtà non realizzarsi. A confermarlo ci ha pensato Giovanni Carnevali, ad delche ha commentato la situazione relativa a, talento dei neroversi con attenzioni da tutta Europa che piace anche al«Jeremie è cresciuto molto e sotto questo aspetto dobbiamo dare merito al nostro allenatore De Zerbi che in un anno è riuscito a farlo esprimere ad alti livelli» ha dettoai microfoni Rai. «È richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo chevestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno».