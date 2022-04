Dionisi alza bandiera bianca: «Napoli spietato, la colpa è mia»

«Si fa fatica a trovare qualcosa da salvare, è difficile parlare dopo il 6-1. Ma va accettato». Alessio Dionisi ha poco da dire dopo il pesante ko di Napoli, un risultato che spegne qualsiasi commento. «Il responsabile sono io e ci metto la faccia come è giusto che sia. Quando prendi tanti gol all’inizio è difficile, gli episodi ci hanno aiutato a non entrare in campo, ma oggi sicuramente la squadra non ha fatto quello che doveva, anche se la responsabilità resta la mia».

«Il Napoli era arrabbiato, veniva da una sconfitta rocambolesca, mentre noi venivamo da una bella prestazione contro la Juve che ci hanno fatto arrivare tanti complimenti per la gara interpretata» ha continuato a Dazn Dionisi. «Ma non credo sia questo il motivo della sconfitta di oggi: c’è qualcosa da migliorare sicuramente sulle palle inattive, siamo una squadra poco fisica ma ci abbiamo messo del nostro. Ma ci sono ancora tre partite, guardiamo avanti con fiducia per chiudere al meglio».