Tre vittorie, 14 gol fatti e solo 2 subiti. Il Napoli guarda con entusiasmo ai numeri dell'avvio della stagione, macchiata solo dallo 0-3 a tavolino contro la Juventus che il club proverà a ribaltare già il 9 novembre nell'appello davanti alla corte sportiva. Oggi, però, l'ostacolo è nuovamente in campo con la sfida al Sassuolo ormai non più sorpresa ma realtà permanente di un campionato in cui è appaiato in classifica a Mertens e compagni a 11 punti.

NAPOLI (4-2-3-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 8 Fabian Ruiz, 5 Bakayoko; 21 Politano, 14 Mertens, 11 Lozano; 9 Osimhen.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 2 Malcuit, 4 Demme, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 19 Maksimovic, 20 Zielinski, 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 37 Petagna, 68 Lobotka. All. Gattuso.

SASSUOLO (4-2-3-1)

47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 73 Locatelli, 5 Ayhan; 7 Boga, 8 Maxime Lopez, 23 Traore; 18 Raspadori.

A disposizione: 56 Pegolo, 63 Turati, 2 Marlon, 13 Peluso, 14 Obiang, 28 Steau, 35 Piccinini, 68 Bourabia, 71 Vitale, 77 Kyriakopulos, 92 Defrel. All. De Zerbi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

