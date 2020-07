© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Dazn a fine partita. Il capitano azurro ha fatto i complimenti ai suoi e già vede la gara con ilin Champions. «Sapevamo fosse complicata stasera, siamo stati bravi a interpretarla e poi abbiamo sfruttato le occasioni per i tre punti» ha detto il napoletano.«Il Barcellona ci starà studiando, io provo sempre a dare il meglio quando vado in campo. L’importante è aver fatto una grande gara e aver vinto» ha continuato. «Vincere aiuta sempre a vincere, bisogna arrivare pronti contro il. Dobbiamo andare lì e dire la nostra, sappiamo che non sarà facile ma dobbiamo ripetere quanto fatto nella gara d’andata».