Il Napoli a caccia del tredici: col Sassuolo riecco Kvara-Osimhen

Continuare la corsa, l'obiettivo del Napoli che punta alla tredicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League: l'ostacolo è il Sassuolo di Dionisi, avversario imprevedibile, con una mentalità offensiva e sempre ostico da affrontare.

In attacco tornano dal primo minuto Osimhen e Kvaratskhelia che avevano riposato nel match di Champions League contro i Rangers. Il centravanti nigeriano è stato decisivo all'Olimpico contro la Roma, il georgiano finora è stato l'uomo in più con 7 gol e assist, determinante il suo apporto in questa splendida partenza di stagione del Napoli. Il tridente a destra verrà completato da Lozano che si alterna con Politano: oggi al Maradona che presenterà ancora una volta un grande colpo d'occhio (circa 48mila spettatori) tocca al messicano. Raspadori, il grande ex protagonista per quattro anni a Sassuolo che il Napoli ha acquistato quest'estate per 35 milioni, partirà dalla panchina. Pronto a entrare a partita in corso anche Simeone, autore di una doppietta nell'ultimo match europeo contro i Rangers.





Cambiano gli interpreti offensivi e tutti sono grandi protagonisti nel Napoli di Spalletti, una squadra irresistibile in zona gol con tante soluzioni di grande efficacia. Napoli miglior attacco del campionato con 26 gol e della Champions League con 20 reti e con ben sedici bomber diversi con Ostigard che si è aggiunto alla lista con il 3-0 siglato contro il Rangers. Già, perchè in gol arrivano non solo gli attaccanti ma anche i centrocampisti con gli inserimenti tra le linee e i difensori formidabili di testa sulle palle inattive.



Napoli brillante in attacco ma anche molto solido in difesa, altro reparto dove Spalletti sta alternando al meglio tutte le sue pedine. Oggi potrebbe esserci ancora l'alternanza del terzino sinistro tra Mario Rui e Olivera, al centro al fianco di Kim dovrebbe tornare Juan Jesus. «Kim è un giocatore potentissimo, forte di testa e tecnicamente. Sta stupendo tutti: è stato molto bravo il direttore Giuntoli ad andare a pescarlo», ha spiegato il brasiliano a Radio Kiss sottolineando ancora una volta la grande forza del gruppo. «Siamo una famiglia. Qua conta veramente la squadra, fare risultato Si è visto anche con i Rangers, chi è entrato ha fatto benissimo e non ha fatto sentire la mancanza di nessuno», ha spiegato parlando del cammino europeo. «In Champions League sta andando tutto molto bene, quando è uscito il girone tutti hanno detto che era tosta per il Napoli, che c'era il Liverpool, che c'era l'Ajax. Ma c'è il Napoli e abbiamo dimostrato in campo quanto valiamo, lasciando fuori le chiacchiere. Ora andiamo a giocare ad Anfield come se fosse la prima partita in Champions League», ha spiegato e poi ha sottolineato l'importanza della vittoria a Roma: «Vincere gli scontri diretti come contro la Roma in un campionato così vale mezzo punto in più perché fanno la differenza». E ora il Sassuolo: «Siamo sempre pronti, faremo del nostro meglio». A destra nella linea a quattro difensiva toccherà ancora Di Lorenzo, l'unico calciatore di movimento finora schierato sempre da Spalletti dal primo minuto.

Confermato Lobotka, il playmaker sempre più incisivo per gli equilibri del Napoli, torna dal primo minuto Zielinski da mezzala sinistra. Verso il rientro dal primo minuto di Anguissa dopo l'infortunio muscolare nel match di Champions League al Maradona contro l'Ajax. Il centrocampista camerunese, dopo il ritorno in panchina con l'Ajax, dovrebbe essere schierato tra i titolari: sta bene e già da diversi giorni lavora in gruppo (ieri la rifinitura a Castel Volturno, ancora indisponibile Sirigu oltre a Rrahmani: in serata il ritiro all'hotel Serapide a Pozzuuolo). A centrocampo diversi duelli chiave con il Sassuolo che può contare nel reparto sulla qualità di Frattesi e sulle doti di palleggio di Maxime Lopez. Due squadre dalla mentalità offensiva, spettacolo assicurato.