Raspadori: tra Napoli e Sassuolo lontananza: 29 milioni non bastano

29, forse anche 30 milioni. Ma non sembra essere quello il problema: non si sblocca la trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Giacomo Raspadori, attaccante neroverde che ormai da diverse settimane è al centro di un lungo tira e molla di mercato tra il club di De Laurentiis e gli emiliani. Il problema resta quello dei bonus che il Napoli dovrebbe poi corrispondere al Sassuolo da un anno.

Se, infatti, sulla base fissa della cifra da pagare un accordo c'è, intorno ai 30 milioni di euro dopo il prestito annuale, il Napoli non ha accettato i bonus richiesti dal Sassuolo: come riportato da Sky Sport, infatti, il club azzurro pensa a bonus legati ai gol, agli assist, all'ingresso in Champions, il Sassuolo, invece, li preferirebbe più raggiungibili, legati alle presenze con Spalletti e all'ingresso in Europa o Conference League.