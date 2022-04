Napoli-Sassuolo, prevendita flop: rischio Maradona deserto

Le Curve a 10 e 20 euro non fanno breccia nel cuore dei tifosi. Più duro, con ogni probabilità, il colpo inflitto dalla squadra domenica scorsa a Empoli, una sconfitta rocambolesca che non ha solo distrutto i piani scudetto definitivamente, ma ha anche rovinato il morale di una piazza che negli ultimi mesi era tornata in massa al Maradona per stare vicina alla squadra di Luciano Spalletti.

Una vicinanza che stavolta non ci sarà: la prevendita di Napoli-Sassuolo è fin qui un flop, poche migliaia di biglietti venduti e tanti tagliandi ancora disponibilit, con lo stadio Maradona tornato da poche settimane al 100% della capienza consentita. Contro i neroverdi, il pericolo è tornare a vedere le brutte scene di inzio stagione, con uno stadio mezzo vuoto e Mertens e compagni a chiudere l'anno nel modo più triste possibile, quando c'è ancora un piazzamento Champions da conquistare.