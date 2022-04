Napoli-Sassuolo, tornano i prezzi popolari: in Curva con 10 euro

Come informato dal club attraverso i canali ufficiali, i biglietti di Napoli-Sassuolo che si giocherà il 30 aprile prossimo alle ore 15.00 allo Stadio Diego Armando Maradona saranno posti in vendita a partire dalle ore 16.00 di oggi. Per i primi giorni, e precisamente fino alle ore 23.59 di lunedì 25 aprile, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher. Dalle ore 10.00 di martedì 26 aprile, proseguirà la vendita online.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 30,00

Distinti anello inferiore € 20,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00