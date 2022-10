Napoli-Sassuolo, le formazioni: Sirigu in gruppo verso il recupero

La buona notizia dell'ultimo allenamento arriva da Salvatore Sirigu: il portiere del Napoli, che ha saltato le ultime tre partite per un problema muscolare che l'ha tenuto ai box, questa mattina a Castel Volturno ha svolto parte del lavoro tornando in gruppo e parte di personalizzato in campo.

La squadra di Spalletti si allena ancora senza Amir Rrahmani, che ha fatto terapie e palestra. Tutti disponibili gli altri azzurri che sono a disposizione domani contro il Sassuolo per l'anticipo in campionato.