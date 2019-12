LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vittoria che restituisce il sorriso, che sblocca ildopo due mesi. «Ma dobbiamo ancora guarire. Stasera nella ripresa abbiamo fatto bene, ma la strada è lunga e dobbiamo lavorare. Non potevo fare miracoli in dieci giorni, ma la squadra è forte», avverte, alla prima vittoria azzurra. «Dobbiamo tornare a divertirci e giocare. Nel primo tempo non l'abbiamo fatto. Ora diamo continuità al lavoro cominciato», ha detto a Sky Sport.Tra le note stonate quella di Fabián, sostituito da Gattuso nella ripresa. «Ma per far giocare bene Fabián dobbiamo giocare bene anche noi. Ci serve equilibrio lavorando di reparto con sacrificio, poi la qualità verrà fuori», ha continuato Rino. «Ci manca un playmaker per giocare in un certo modo, ma onore a questo gruppo che si è messo a disposizione. Ho parlato alla loro anima, so lavorare solo così. Questi calciatori hanno fatto grandi cose negli ultimi anni, ora bisogna aiutarli: per giocare questo calcio serve lavorare sulle gambe. Ora testa all'Inter e alla Lazio».