Napoli, è la rivincita di Meret: «Ma dovevamo stare più attenti»

Si è messo alle spalle l'errore contro il Bologna, risultando tra i protagonisti della vittoria con il Sassuolo: «Abbiamo fatto bene nel primo tempo ma abbiamo concesso troppo, anche io come Spalletti ho avuto questa sensazione» ha detto Meret a fine partita «Nella ripresa forse ci siamo abbassati un po' subendo qualcosa. Non abbiamo rischiato nulla ma forse c'è stato un calo di attenzione. Aver segnato quattro gol è importante, ma è importante anche non prenderli».

«Vedere la squadra giocare è un bel vedere, stiamo facendo una stagione di qualità e intensità, anche di sacrificio» ha aggiunto Meret a Dazn a fine partita. «Il gioco è spettacolare con tante occasioni da gol. Dobbiamo continuare così perché è l'unica strada che abbiamo per fare ancora risultati». Obiettivi? «Continuare come sto facendo, avere continuità in campo perché per me è importante. I risultati di squadra sono lo specchio del lavoro dei singoli».