Lorenzo Insigne non ce la fa. Dopo i problemi alla coscia registrati giovedì sera in Spagna contro la Real Sociedad, il capitano azzurro riposa e continuerà poi nei prossimi giorni le terapie per il rientro. L’azzurro non è tra i convocati di Gattuso per la sfida al Sassuolo di questo pomeriggio al San Paolo.

I CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini;

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui;

Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko;

Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.

