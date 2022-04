Spalletti applaude la reazione: «Contestazione non mi è piaciuta»

La settimana non è stata delle più facili, dopo il ko di Empoli e l'arrivo di Aurelio De Laurentiis, ma la risposta del suo Napoli contro il Sassuolo è stata decisa. 6-1 e un passo deciso verso la prossima qualificazione in Champions League, che ormai dista un punto. «Averne quasi la certezza a tre partite dalla fine non è facile. È chiaro che ci sia un po' di rammarico per alcuni punti persi qua e la, ma un rammarico colmato da tante grandi partite fatte quest'anno» le parole di Spalletti a fine gara.

«Sono stato io a parlare di scudetto per provare ad alzare l'asticella della squadra. Giocare una partita come quella di oggi in un clima di quasi contestazione è una cosa che mi dispiace per la squadra, per quello che ha mostrato» ha continuato Spalletti a fine partita. Per la Champions serve ancora qualcosa, ma ormai l'arrivo nell'Europa che conta è cosa fatta, primo vero obiettivo richiesto dal club in estate. «Ci sono tante squadre che hanno alzato il livello, le medio piccole sono migliorate e hanno tolto punti a tutte. Sembra quasi che il Napoli sia insufficiente ma non è così. Abbiamo fatto un grandissimo campionato, c'è stato qualche errore ma dobbiamo dare il giusto merito alla squadra».