Napoli, un calcio alla scaramanzia: riecco la maglia San Valentino con la Cremonese

Non era andata bene un mese fa, sempre contro la Cremonese, ma il Napoli ci riprova: la squadra di Spalletti questa sera indosserà nuovamente una versione speciale della divisa da gara 2022/23, quella dedicata a San Valentino.

Messa sul mercato già un mese fa, la divisa biancorossa con tanto di bacio stampato sul dorso si era vista in campo proprio contro la Cremonese, ma in Coppa Italia e non era finita benissimo. Ora il Napoli ci riprova, ancora contro ì grigiorossi. Un bel calcio alla scaramanzia...