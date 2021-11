Napoli, sceicco fa impazzire i tifosi: un tweet per la vittoria degli azzurri

Un tweet con poche parole: «Napoli in vantaggio». È bastato, però, a far "impazzire" in rete i tifosi azzurri. A scriverlo è stato direttamente Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, fratello dell'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Zani e membro della famiglia reale del Qatar, lo stesso che qualche mese fa aveva annunciato il passaggio di Leo Messi al Paris Saint Germain prima dell'ufficialità. Tanti i tifosi che hanno risposto al tweet sperando nell'arrivo dello sceicco in città, ma in realtà spesso Al Thani condivide dai suoi profili social foto o messaggi sul calcio europeo.

