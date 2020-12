Uno scherzo a distanza tra due ex Napoli. Walter Gargano e Marek Hamsik hanno condiviso per anni lo spogliatoio azzurro ma ora sono legati solo dalla parentela (la sorella dello slovacco è moglie dell'uruguaiano e vive con lui in Sudamerica): sui social, però, i due si prendono ancora in giro come quando Gargano indossa la maglia numero 17 dell'ex compagno e finge anche di avere la sua voce. Per un risultato da ridere.

