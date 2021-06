Napoli, Schuurs dice sì agli azzurri ma l'Ajax spara alto per la cessione

Il nome di Perr Schuurs ha fatto ormai il giro degli scout internazionali. Non solo la grande stagione alla guida dell'Ajax ma anche un Europeo Under 21 che l'ha visto protagonista fino alla sconfitta dell'Olanda ieri sera contro la Germania in semifinale, sconfitto che ha visto andare in gol proprio il giovanissimo difensore centrale olandese.

Secondo quanto riportato da De Telegraaf, il calciatore dell'Ajax sarebbe stato avvicinato con insistenza dal Napoli nelle scorse settimane e direbbe anche sì all'azzurro. L'affare, però, difficilmente potrà essere concluso: l'Ajax, infatti, non ha intenzione di perdere il calciatore già questa estate e avrebbe chiesto una cifra altissima al club azzurro per la cessione.